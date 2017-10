MONACO – Prins Albert van Monaco heeft vrijdag in het kader van de milieuconferentie ‘Connecting our seas’ een ontmoeting gehad met de Zweedse prins Carl Philip.

De zeeën die tijdens de door de Zweedse ambassade, Business Sweden en de Prins Albert-stichting georganiseerde tweedaagse conferentie worden verbonden zijn de Oostzee en de Middellandse zee. Er wordt onder meer gepraat over verschillende maatregelen die zijn of moeten worden genomen om beide zeeën schoner te maken en het ecosysteem te bewaren en beschermen, en hoe van elkaars ervaringen kan worden geleerd.

Zowel prins Albert als prins Carl Philip is beschermheer van de milieuorganisatie International Union for Conservation of Nature, dat ter gelegenheid van de conferentie ook in Monaco een vergadering houdt.