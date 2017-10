AMSTERDAM – Prins Constantijn heeft de Nederlandse winnaars van de World Solar Challenge gefeliciteerd. “Nederlandse zonneauto’s niet te stoppen, niet te verslaan, compromisloos in Adelaide”, schrijft hij in een tweet.

De prins weet wel waarom Nederlanders vaak zo succesvol zijn bij het WK voor zonneauto’s. “Waarom winnen Nederlandse teams de World Solar Challenge? Volgens mij komt het doordat we minder zon hebben en daardoor efficiënter gebruik maken van de zon”, twittert hij.

Het Nederlandse Nuon Solar Team uit Delft won donderdag de zonnerace in Australië met de Nuna9. En de Stella Vie, de zonnewagen van de TU Eindhoven, heeft zo’n enorme voorsprong in punten dat het kampioenschap in de categorie gezinsauto’s de ploeg niet meer kan ontgaan.