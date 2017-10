LONDEN – De Britse koningin Elizabeth heeft deze week weer een belangrijke stap gezet bij het verminderen van haar publieke optredens. De afgelopen 65 jaar ontbrak ze slechts zes keer bij de jaarlijkse kranslegging bij de Cenoptaph voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen. Twee keer vanwege zwangerschap en vier keer omdat ze op reis was, maar toen legde ze ter gelegenheid van Remembrance Sunday elders in het Gemenebest een krans.

Volgende maand laat ze ook dat achterwege, zo liet het paleis eerder deze week toch enigszins verrassend weten. De koningin (91) is noch zwanger noch in het buitenland, maar heeft daartoe besloten vanwege haar hoge leeftijd én uit solidariteit met haar eerder dit jaar gepensioneerde echtgenoot prins Philip (96). Die had al besloten niet zelf meer een krans te leggen en de plechtigheid gade te slaan vanaf een balkon van de Foreign Office.

De koningin volgt dat voorbeeld en heeft prins Charles gevraagd namens haar de krans te leggen bij het monument, waar koning Willem-Alexander de Britse vorstin twee jaar geleden vergezelde. Koningin Máxima stond toen ook op het balkon, samen met de hertoginnen Camilla en Kate.

Het opmerkelijke besluit van de Queen, die de nationale dodenherdenking beschouwt als een van de belangrijkste evenementen in de koninklijke agenda, is echter niet de voorbode van een aanstaand aftreden. Ook deze week weer verzekerde Buckingham Palace dat ‘abdication’ niet haar haar hoofd opkomt. Maar met het klimmen der jaren moeten tempo en programma wel worden aangepast.

Lange reizen zijn al geschrapt, trappen worden waar mogelijk vermeden, de meeste activiteiten vinden in het paleis plaats zodat ze de deur niet uit hoeft, en het aantal openbare optredens is sterk verminderd. Het schrappen van de kranslegging is een volgende stap en er zullen er zeker nog meer volgen zeggen waarnemers.