WASHINGTON – Erfgroothertog Guillaume van Luxemburg is vanuit de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij de afgelopen dagen een handelsmissie leidde, doorgevlogen naar Washington. Daar woont hij samen met minister Pierre Gramegna van Financiën de jaarvergadering bij van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds.

Aansluitend staat er voor Guillaume van 15 tot en met 17 oktober deelname aan een Luxemburgse handelsmissie naar New York op de agenda. In het financiële hart van de Verenigde Staten wil het groothertogdom zich presenteren als belangrijk financieel- en bankencentrum in de Europese Unie. Na de VS huisvest Luxemburg de meeste investeringsfondsen en in de financiële sector werken maar liefst 48.000 mensen direct en 30.000 indirect.

Luxemburg wil die spilfunctie behouden en de troonopvolger reist regelmatig de wereld rond om zijn land en de economische mogelijkheden daar onder de aandacht te brengen.