BANGKOK – Kroonprins Haakon van Noorwegen voegt zich bij het gestaag groeiende aantal koninklijke vertegenwoordigers bij de crematie van de precies een jaar geleden overleden Thaise koning Bhumibol. Het was al bekend dat Nederland en België hun koninginnen afvaardigen en dat de Japanse keizer zich laat vertegenwoordigen door jongste zoon prins Akishino.

Denemarken en Zweden hebben nog niet aangegeven of iemand van het koningshuis bij de plechtigheid in het speciaal gebouwde crematorium op het koninklijk veld Sanam Luang aanwezig zal zijn. Ook Spanje en Groot-Brittannië hebben nog niks bekendgemaakt. Lange tijd is ook gedacht dat Thailand geen buitenlandse koninklijke vertegenwoordigers wenste, en toen uit Bangkok aanwijzingen kwamen dat dit toch op prijs werd gesteld is er tussen de paleizen overlegd over hoe te reageren op die wens.

Onderlinge afstemming is er wel vaker, al is daar van de buitenkant niets van te zien of te merken. Bij sommige gelegenheden bepalen protocol of gebruik wie ergens naar toe gaat, zoals de komst van de meeste regerende Europese vorsten bij de uitvaart van koningin Juliana in 2004. Maar bij andere gebeurtenissen kijken de koningshuizen eerst naar elkaar en nemen dan een besluit.

Koning Bhumibol was de langst regerende monarch ter wereld. De aanwezigheid van zijn regerende collega’s bij zijn crematie had dus voor de hand gelegen. Dat was bijvoorbeeld ook het geval toen de koningen Willem-Alexander en Felipe naar Saudi-Arabië reisden voor rouwbeklag na het overlijden van koning Abdullah. Maar voor Thailand is anders besloten.