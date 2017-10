APELDOORN – Museum Paleis Het Loo heeft het schilderij Vivat Rex aangekocht, een stilleven van Elias van den Broeck (1649-1708). Het schilderij zit vol Oranje-symboliek en is een steunbetuiging aan stadhouder Willem III, bouwheer van Paleis Het Loo. Volgens museum sluit de Vivat Rex naadloos aan bij het schilderij Vivat Oraenge dat koningin Beatrix twaalf jaar geleden tijdens haar zilveren regeringsjubileum kreeg.

Het olieverfschilderij Vivat Rex, gemaakt rond 1689, toont een sinaasappel met oranjebloesem, een verwijzing naar het Huis van Oranje. Op de steen onder de sinaasappel staat de inscriptie ‘Vivat Rex’: Leve de Koning! De opdrachtgever is onbekend. Het werk werd getoond op de Tefaf 2017 en is aangekocht dankzij de deelnemers van de BankGiro Loterij en het Fonds Voluntariaat Paleis Het Loo.

De aankoop is tot en met 7 januari te zien in de Schilderijengalerij naast het schilderij Vivat Oraenge. Dat stilleven is geschilderd door Jan Davidsz. de Heem (1606-1683 of 1684). De Vivat Oraenge werd gemaakt ter ere van het stadhouderschap van Willem III in het ‘Rampjaar’ 1672, de Vivat Rex ter ere van zijn koningschap van Engeland, Schotland en Ierland in 1689. De oranjeappel is op beide stillevens prominent aanwezig. Van den Broeck was een leerling van De Heem in de periode dat zijn leermeester de Vivat Oraenge schilderde.

Koningin Beatrix onthulde de Vivat Oraenge op 13 augustus 2005. Het schilderij werd wegens haar zilveren jubileum aangeboden en is sindsdien blijvend in Het Loo te zien.