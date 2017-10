AMSTERDAM – Een ukulele met de handtekening van prins Charles en zijn vrouw Camilla is te koop. Ze signeerden het kleine snaarinstrument in 2015 tijdens de heropening van de pub Clutha in Glasgow, die twee jaar daarvoor werd verwoest toen er een politiehelikopter op neerstortte.

Bij de helikoptercrash kwamen tien mensen om het leven. Naast de dodelijk slachtoffers vielen er ook 32 gewonden die in de pub een optreden van een band bijwoonden. Charles bezocht een week later de rampplek en sprak er onder meer met reddingswerkers.

De opbrengst van de ukulele, die te koop wordt aangeboden op veilingwebsite Catawiki, gaat naar het Clutha Trust. Dit goede doel werd na het ongeluk opgericht door de eigenaar van de bar. Het fonds zet zich in voor kansarme kinderen door middel van muziek en kunst.