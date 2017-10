ROME – Prinses Viktória heeft de Nederlandse regering opgeroepen het voortouw te nemen in de strijd tegen ondervoeding van kinderen. Het forum Nutrition4Growth in Milaan is daarvoor een uitgelezen kans, schreef ze vrijdag in een open brief aan de Volkskrant.

“De gevolgen van ondervoeding zijn desastreus. Kinderen kunnen door ondervoeding een groeiachterstand oplopen, doordat ze in de eerste duizend dagen van hun leven – vanaf het moment van conceptie tot aan hun tweede verjaardag – te weinig (gezonde) voeding binnen krijgen. Zowel de fysieke ontwikkeling als de ontwikkeling van de hersenen blijft achter en dat proces is vaak moeilijk omkeerbaar”, schreef de echtgenote van prins Jaime de Bourbon de Parme.

“Chronisch ondervoede kinderen zijn vatbaarder voor ziektes, doen het slechter op school, komen later terecht in slechter betaald werk en hebben minder kans om uit de vicieuze cirkel van armoede te breken. Ondervoeding eist daardoor niet alleen levens, het zet ook een gigantische rem op de economische ontwikkeling van mensen en daarmee ook van een gemeenschap”, aldus de prinses, die dit eerder dit jaar bij een werkbezoek aan Mozambique ook met eigen ogen vaststelde.

“Het gevecht tegen ondervoeding is alleen te winnen door op een duurzame manier breed in te zetten op het verbeteren van landbouw, onderwijs, voedselsystemen, water en hygiëne, en vooral ook door toegang tot gezond voedsel”, weet Viktória. “Het gevecht tegen ondervoeding vergt onder meer visie, investeringen en vasthoudendheid. Nederland loopt daarbij al voorop, maar Save the Children ziet graag dat de voortrekkersrol nog nadrukkelijk wordt gepakt.”

Viktória doet haar oproep als beschermvrouw van Save the Children. Ze schreef de brief samen met de directeur van die hulporganisatie, Pim Kraan, in de aanloop naar Wereldvoedseldag op 16 oktober.