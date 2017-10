JOHOR BAHRU – De sultan van Johor heeft zaterdag met grote vreugde bekendgemaakt dat er een toekomstige troonopvolger is geboren. In het gezin van kroonprins Ismail Idris is een zoon geboren. De ‘tunku mahkota’, zoals zijn titel in het Maleis luidt, en zijn echtgenote Che Puan Khaleeda hadden al een dochtertje.

De nieuwe, nog naamloze prins, is na zijn vader tweede in de lijn van troonopvolging in de aan Singapore grenzende Maleisische deelstaat. De baby heeft een Nederlandse oom: Dennis Verbaas uit Lisse, die in Maleisië sinds zijn bekering tot de islam Dennis Muhammad Abdullah heet, en die deze zomer huwde met de enige zus van de kroonprins, prinses Aminah.

Dennis, Aminah en Ismail Idris delen dezelfde passie voor voetbal. De kroonprins is eigenaar van de eredivisieclub Johor Southern Tigers, waarvan zijn zus voorzitter is en waar Dennis in het verleden voor de marketingafdeling heeft gewerkt. Het was ook de voetbalclub die zaterdag als eerste via sociale media een foto verspreidde van de gelukkige ouders met hun zoontje.