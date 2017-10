JOHOR BAHRU – Sultan Ibrahim van de Maleisische deelstaat Johor heeft na overleg met de Kroonraad besloten zijn zaterdag geboren eerste kleinzoon de naam Iskandar te geven. Dat heeft de president van de raad bekend gemaakt.

De volledige naam van het prinsje is overigens veel langer: Tunku (prins) Iskandar Abdul Jalil Abu Bakar Ibrahim Ibni Tunku Ismail. Dat laatste is een verwijzing naar de naam van de vader van de baby, ‘Tunku Mahkota’ (kroonprins) Ismail.

Tunku Iskandar is na zijn vader tweede in lijn van troonopvolging van Johor, een sultanaat aan de zuidpunt van het Maleisische vasteland, grenzend aan Singapore. De baby heeft een Nederlandse oom: Dennis Verbaas uit Lisse, die in Maleisië sinds zijn bekering tot de islam Dennis Muhammad Abdullah heet, en die deze zomer huwde met de enige zus van de kroonprins, prinses Aminah.