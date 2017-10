LONDEN – De echtscheiding tussen prins Louis van Luxemburg en zijn vrouw Tessy verloopt minder harmonieus dan het Luxemburgse hof wil doen geloven. De Daily Telegraph meldt zaterdag dat de twee een dag eerder met hete hoofden tegenover elkaar stonden bij de High Court in hun beider woonplaats Londen. Inzet was de financiële afhandeling van de scheiding die begin dit jaar werd aangekondigd en bekrachtigd.

De rechtbank verbiedt media om details te publiceren over de zaak, zoals de hoogte van het bedrag dat ex-prinses Tessy vraagt voor haarzelf en de opvoeding van de kinderen. Maar de Telegraph was wel getuige van beschuldigingen over en weer, mede gevoed door een vernietigend artikel over ‘gold digger’ Tessy in een Luxemburgs roddelblad.

,,Mijn cliënt wil helemaal geen rechtszaak en ze is al helemaal geen gold digger”, citeerde de krant advocaat Deborah Bangay. ,,Ze heeft een redelijk en verstandig voorstel gedaan dat echter helaas is verworpen, waardoor deze rechtsgang noodzakelijk werd.” Volgens Bangay was druk uitgeoefend op Tessy om het tegenaanbod van het paleis te aanvaarden ,,omdat er anders jarenlang gerekt zou worden.”

Boze reactie

Die opmerking leidde tot een boze reactie van prins Louis, die net als zijn ex-vrouw in de rechtszaal aanwezig was. De advocaat van Louis, James Ewins, ontkende dat de aanval op Tessy in het blad Privat was ingegeven door het hof. ,,Mijn cliënt verafschuwt de publicatie. Hij heeft geen idee hoe het tot stand is gekomen. We zullen er alles aan doen om dit te stoppen.”

Volgens Privat zou Tessy Antony de prins alleen maar voor zijn geld en titel hebben getrouwd.