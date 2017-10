BANDAR SERI BEGAWAN – Tienduizenden inwoners van Brunei zijn zaterdagavond (lokale tijd) naar de hoofdstad Bandar Seri Begawan getrokken om met de jubilerende sultan Hassanal Bolkiah en zijn familie de feestelijke opening te vieren van de nieuwe ‘Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha brug’ – vernoemd naar Hassanal’s echtgenote Saleha.

De brug, die op zijn hoogste punt 750 meter meet, verbindt de hoofdstad over de Brunei rivier met Kampong Sungai Kebun, en moet het verkeer in de stad verlichten. Van de opening was een waar spektakel gemaakt, als vervolg ook op de viering van het gouden regeringsjubileum van de sultan begin deze maand.

Op de rivier kwam een optocht van versierde boten voorbij en aan het slot werd de brug, die voor Brunei de enorme vooruitgang demonstreert die is geboekt onder het bewind van de sultan, uitgelicht door een enorm vuurwerk.