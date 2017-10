LONDEN – Camilla, de hertogin van Cornwall, was maandag aanwezig bij de jaarlijkse lunch voor vrouwen die veel hebben betekend voor de Britse samenleving. De echtgenote van prins Charles reikte daar de Barclays Women of the Year Award uit aan de vrouwelijke hulpverleners die zich inzetten tijdens en na de aanslag in Manchester eerder dit jaar.

Voor de vierhonderd uitgenodigde ‘vrouwen van het jaar’ uit alle mogelijke gelederen van de maatschappij hield Camilla een speech. “Jullie vertegenwoordigen niet alleen jezelf en wat jullie hebben bereikt, maar ook miljoenen andere vrouwen die elke dag het verschil maken”, sprak de hertogin.