STOCKHOLM – De Zweedse koning Carl Gustaf heeft maandag zijn condoleances overgebracht aan president Mohamed Abdullahi Mohamed van Somalië. Hij liet weten mee te leven na de twee bomaanslagen in de Somalische hoofdstad Mogadishu op zaterdag.

”De koningin en ik willen onze oprechte condoleances overbrengen na het verlies van vele levens door de verschrikkelijke aanslagen in Mogadishu. We leven mee met de families van de slachtoffers en het Somalische volk”, schreef de koning.

Zaterdag bracht een zelfmoordterrorist in het centrum van de stad een truck met explosieven tot ontploffing voor een hotel, bij een kruising van belangrijke straten met overheidskantoren, restaurants en kiosken. De enorme klap legde hele gebouwen in puin en deed tal van voertuigen in vlammen opgaan. Twee uur later richtte een autobom elders in de hoofdstad een ravage aan. Het dodental is inmiddels opgelopen tot zeker driehonderd.

De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist, maar de autoriteiten gaan ervan uit dat al-Shabaab er achter zit. De soennitische fundamentalisten hebben delen van het land in handen en willen een religieuze staat oprichten met een strikte interpretatie van de islamitische wetgeving.