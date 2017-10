KUALA LUMPUR – Emir Tamim van Qatar verwelkomde de vriendelijke woorden van koning Muhammad V van Maleisië tijdens het staatsbanket maandagavond in Istana Negara, het koninklijk paleis in Kuala Lumpur. Het jonge en eigenzinnige staatshoofd van de olie- en gasrijke Golfstaat zit al maanden in het verdomhoekje van de machtige buurlanden en kan een beetje erkenning en steun wel gebruiken.

Maleisië ontving de in 2013 aangetreden emir met alle egards en de beelden werden in Qatar rechtstreeks uitgezonden. Sinds Saudi-Arabië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten samen met Egypte strafmaatregelen namen tegen ‘broederstaat’ Qatar wordt elke buitenlandse ontvangst gezien als een overwinning. Tenslotte bracht de Saudische koning Salman eerder dit jaar ook een staatsbezoek aan Maleisië, en het telt dat de emir nu ook welkom is.

Emir Tamim reist dinsdag door naar Singapore en daarna naar Indonesië, waar hij woensdagmorgen wordt ontvangen door president Joko Widodo.