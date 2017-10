Het interview tussen koning Willem-Alexander en Wilfried de Jong is een stap dichterbij het winnen van de Sonja Barend Award gekomen. De VARAgids maakte maandag bekend dat het openhartige gesprek op de shortlist van de vakjury staat.

Vorige maand werd al bekend dat het interview ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Willem-Alexander kans maakte om tot beste tv-interview van 2017 te worden uitgeroepen. Toen was het nog een van de tien kanshebbers.

De VARAgids, die de award uitreikt, noemde het gesprek met de koning eerder een ”zeer goed portret van iemand die (aanvankelijk tegen wil en dank, zo leren we) een publiek figuur is, in goede en slechte tijden. Na dit interview is ons beeld van de koning voorgoed (in positieve zin) veranderd.”

Behalve De Jong zijn ook Janine Abbring en Jeroen Pauw nog in de race. Abbring voor haar interview in Zomergasten met burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam en Pauw voor zijn gesprek met Diederik Samsom in Vijf jaar later. Sonja Barend maakt de winnaar van de prijs dinsdag bekend in de uitzending van De Wereld Draait Door.