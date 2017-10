THIMPHU – Koning Jigme Khesar Wangchuk van Bhutan en zijn echtgenote koningin Jetsun wonen volgende week in Bangkok de crematieplechtigheid bij van de vorig jaar oktober overleden Thaise koning Bhumibol. Dat heeft het Thai News Bureau maandag bekendgemaakt.

De jonge koning van Bhutan had een bijzondere band met koning Bhumibol en toen hij in 2006 het diamanten regeringsjubileum van de Thaise vorst bijwoonde, werd Jigme Khesar bij het Thaise publiek immens populair.

Kort na het overlijden van Bhumibol was het koningspaar al naar het koninklijk paleis in Bangkok gekomen om de laatste eer te bewijzen aan de overleden koning. Ook andere leden van de koninklijke familie van Bhutan hebben dat het afgelopen jaar gedaan en ook in Bhutan zelf zijn gebedsbijeenkomsten gehouden voor Bhumibol.

Bij de crematie op 26 oktober worden tal van koninklijke genodigden verwacht, onder wie ook koningin Máxima, koningin Mathilde, kroonprins Haakon en prins Akishino en prinses Kiko uit Japan.