LONDEN – De Russische componiste Olga Thomas heeft een klassiek muziekstuk geschreven ter ere van het 70-jarige huwelijksjubileum van de Britse koningin Elizabeth en haar man prins Philip.

Op het nummer zijn de Australische tenor Daniel Koek en sopraan Joanna Forest te horen samen met een 72-koppig orkest. Aan de Britse krant Express vertelt Thomas dat ze een episch, tijdloos stuk heeft geprobeerd te creëren dat het huwelijk van de koningin en de hertog moet weerspiegelen.

”De koningin en prins Philips relatie vormt een inspiratie voor mij”, aldus Thomas. ”Ze zijn een symbool voor eeuwigdurende liefde, een ware reflectie van wat een huwelijk hoort te zijn: twee mensen die te werk gaan als één, een langetermijnverbintenis en andere waarden die ik belangrijk vind.”

Cruse Bereavement Care

De Royal Platinum Love Song wordt op 10 november uitgebracht, tien dagen voordat Elizabeth en Philip hun trouwdag vieren. Ze trouwden namelijk op 20 november 1947 in de Westminster Abbey in Londen. De opbrengsten gaan naar het goede doel Cruse Bereavement Care, waarvan de koningin de beschermvrouwe is.

Thomas heeft er een traditie van gemaakt om bij belangrijke koninklijke mijlpalen een muziekstuk te componeren namens het goede doel dat nabestaanden bijstaat na het verlies van een dierbare. Zo deed ze dat al eerder voor het huwelijk van Elizabeths kleinzoon prins William en Catherine en de geboorte van verschillende koninklijke baby’s.