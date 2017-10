DIEGEM – Prinses Astrid heeft zich maandag laten bijpraten over de mogelijkheden voor het Belgische bedrijfsleven in Ivoorkust. Dat gebeurde in het B.House van Brussels Airlines, waar ook de 265 vertegenwoordigers aanwezig waren van de bedrijven die komend weekend met de prinses meegaan op economische missie naar het West-Afrikaanse land.

Kansen zijn er volop, aldus het Agentschap voor Buitenlandse Handel en Flanders Investment & Trade. De economie van Ivoorkust zit sinds het einde van de politieke crisis zes jaar geleden weer in de lift, met een gemiddelde groei van 8 procent per jaar als gevolg van onder meer politieke en monetaire stabiliteit, lage inflatie, diversificatie en verbetering van het ondernemingsklimaat.

In vergelijking met de buurlanden is de economie van Ivoorkust vrij divers en daarnaast is het in- en uitvoerland bij uitstek voor landen als Burkina Faso, Mali en Niger. Belgische bedrijven op het gebied van onder meer infrastructuur, energie, logistiek, landbouw en de financiële sector kunnen er hun kansen wagen, waarbij prinses Astrid als hoofd van de missie voor de juiste ingang zorgt. De handelsreis begint zondag met de vlucht naar Abdidjan en eindigt volgende week woensdag.