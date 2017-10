De hertogin van Cambridge bracht maandag een verrassingsbezoek aan het treinstation Paddington in Londen. De vrouw van prins William, die in verwachting is van haar derde kind, vergezelde haar echtgenoot en prins Harry naar het station, waar het drietal een ontmoeting had met de cast en crew van de film Paddington 2.

Voor Catherine is het haar tweede openbare optreden sinds bekend werd dat ze zwanger is, waardoor ze eerder een paar afspraken moest afzeggen. Maandag voelde ze zich goed genoeg voor een dansje met de beroemde beer op het perron. Daarbij waren ook 130 kinderen aanwezig die betrokken zijn bij de dertig goede doelen die William, Harry en Catherine steunen. De kinderen maakten een treinreis met een stoomtrein naar het Britse platteland.

Begin september werd bekend dat de kinderen van William en Catherine, prins George en prinses Charlotte, er een broertje of zusje bij krijgen. Kate heeft ook tijdens deze derde zwangerschap last van ernstige ochtendmisselijkheid.

Inmiddels gaat het de goede kant op met Kate, die maandag een roze jurk van Orla Kiely droeg. ”Ze voelt zich al veel beter”, zei prins William. Een medewerker van het Britse hof bevestigde dit, maar voegde eraan toe dat de hertogin nog niet volledig is hersteld.