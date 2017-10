Prinses Beatrix woont op 13 november in het DeLaMar Theater in Amsterdam de twintigste editie bij van het Nederlands Balletgala van Stichting Dansersfonds ’79. Het Balletgala wordt dit jaar opgedragen aan vaste choreograaf van Het Nationale Ballet Hans van Manen, met wie Beatrix een goede band heeft. Dit jaar vierde de choreograaf zijn 85e verjaardag.

Beatrix krijgt optredens te zien van Het Nationale Ballet, Nederlands Dans Theater, Introdans, Codarts Rotterdam en Scapino Ballet Rotterdam. Naast drie choreografieën van Hans van Manen staan ook creaties van onder anderen Marco Goecke, Stephen Shropshire en Ed Wubbe op het programma.

Het gala begint met de uitreiking van twee aanmoedigingsprijzen voor veelbelovende dansers en een prijs van verdienste aan een danser of choreograaf. Prinses Beatrix bezoekt het balletgala jaarlijks. Stichting Dansersfonds ’79 werd opgericht om dansers die vanwege leeftijdsredenen of hardnekkige blessures hun danscarrière moeten beëindigen, financieel te ondersteunen en om jonge dansers te stimuleren en ondersteunen. Zo biedt het fonds jong danstalent studiebeurzen en geldprijzen om internationaal topniveau te kunnen behalen. Het Balletgala is een van de manieren om fondsen te werven.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima woonden vorige maand de première bij van de voorstelling Ode aan de meester, ter gelegenheid van de 85e verjaardag van choreograaf Hans van Manen.