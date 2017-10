LUXEMBURG – Groothertog Henri van Luxemburg heeft dinsdag een rouwtelegram gestuurd naar president Marcelo Rebelo de Sousa van Portugal. Daarin schrijft Henri dat hij en zijn echtgenote Maria Teresa ‘met grote emotie’ het nieuws hebben vernomen van de ‘moorddadige branden’ die opnieuw delen van Portugal hebben verwoest.

“Wij spreken onze diepste mededogen en medeleven uit aan al degenen die door deze tragedie zo wreed zijn geraakt. De Luxemburgers zijn solidair met het volk van Portugal tijdens deze beproeving”, aldus de boodschap van de groothertog.

Dat Henri zich zorgen maakt om de verwoestende branden in Portugal, waarbij dit jaar al honderd mensen het leven verloren, heeft mede te maken met het grote aantal Portugezen dat in Luxemburg woont: zestien procent van de bevolking. President Marcelo Rebelo de Sousa, vorige week nog gastheer van het Nederlandse koningspaar, was in mei op staatsbezoek in Luxemburg.