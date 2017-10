DEN HAAG (ANP) – Koning Willem-Alexander Alexander heeft in een brief aan president Marcelo Rebelo de Sousa van Portugal zijn medeleven betuigd over de slachtoffers van de verwoestende bosbranden van de afgelopen dagen. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst desgevraagd laten weten.

In grote delen van Portugal woeden bosbranden die aan minstens 35 mensen het leven hebben gekost. Het heeft de voorbije maanden nauwelijks geregend waardoor de bossen kurkdroog zijn. Afgelopen zomer waren er ook al 64 doden te betreuren als gevolg van hevige branden.

Dat was voor koning Willem-Alexander ook aanleiding om vorige week tijdens zijn driedaagse staatsbezoek aan Portugal een bezoek te brengen aan het opleidingscentrum van de brandweer in Sintra. Daar werd hij met koningin Máxima voorgelicht over de brandbestrijding en werd de kapel bezocht waar bij hun werk omgekomen brandweerlieden worden herdacht.

De koning had in de zomer ook al zijn deelneming betuigd aan de Portugese president en de slachtoffers van de branden.