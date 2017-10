OSLO – De Noorse prinses Märtha Louise is tijdens een paardenshow in Oslo van haar paard gevallen. Daarbij brak ze haar voet.

De prinses vertelt zelf over het ongeluk op Instagram waarop ze foto’s plaatste van de Oslo Horse Show en een video van het incident. Daarop is te zien dat ze bij een van de hindernissen van haar paard Carsall valt. Ze krabbelde zelfstandig weer op en lachte volgens Noorse media nog naar het publiek, maar na de wedstrijd raadpleegde ze een arts die een breuk in haar rechtervoet vaststelde. De prinses draagt nu gips.

Märtha Louise deed in de jaren negentig succesvol mee aan springwedstrijden. Afgelopen weekend deed ze voor het eerst in jaren weer mee aan een internationale show.