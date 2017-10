BANGKOK – De Thaise prinses Sirindhorn heeft premier Prayut Chan-o-cha gevraagd de muziek aan te passen die gebruikt wordt bij de vier processies die volgende week worden gehouden bij de crematieplechtigheden voor haar vorig jaar overleden vader koning Bhumibol.

De prinses deed haar suggestie na het bijwonen zondag van de tweede repetitie van de processies, die de urn met de stoffelijke resten van de koning van de troonzaal in het Koninklijk Paleis naar het speciale crematorium op het naastgelegen veld Sanam Luang moeten brengen, en later ook de as naar twee verschillende tempels in Bangkok.

Sirindhorn, de ongehuwde en bij de Thai zeer populaire zus van de nieuwe koning Vajiralongkorn, merkte dat het geluid van de basdrum waarop de honderden soldaten hun pas gelijk konden houden, slecht te horen was waardoor ze moeite hadden het juiste, extreem trage en moeilijke vol te houden ritme te houden.

De secretaris van de premier zei dat de aanbeveling van prinses Sirindhorn wordt meegenomen bij de derde repetitie, op 21 oktober.