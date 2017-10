De emir van Qatar is tijdens zijn rondreis door Zuid-Oost Azië aangekomen in Indonesië. Daar werd emir Tamim in het presidentieel paleis in Bogor, vroeger het onderkomen van de koloniale gouverneurs-generaal, ontvangen door president Joko Widodo.

Tijdens een ontmoeting met de pers zei de emir dat zijn land open staat voor dialoog met de buurlanden. Die hebben in juni de betrekkingen met Qatar verbroken en een lange lijst met eisen ingediend waaraan de Golfstaat moet voldoen alvorens er sprake kan zijn van het heropenen van de grenzen en herstel van de relaties.

Zo vinden Saudi-Arabië, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte dat Qatar de nieuwszender Al Jazeera moet sluiten, en het buitenlands beleid moet aanpassen aan de wensen van met name Saudi-Arabië. De emir is niet op de eisen ingegaan, maar wil wel weer praten, zo zei hij in Bogor. “We zijn bereid tot een dialoog om dit probleem, dat niemand kan winnen, op te lossen.”

De reis van de emir naar achtereenvolgens Maleisië, Singapore en Indonesië was bedoeld om de economische banden aan te halen maar ook om politieke steun te krijgen voor Qatar.