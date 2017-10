Een ukelele die gesigneerd is door prins Charles en Camilla Parker wordt geveild voor het goede doel. De prins en zijn echtgenote zetten in 2015 hun handtekening op het muziekinstrument, tijdens de heropening van de Clutha bar in Glasgow.

De herbouwde pub werd geopend nadat die twee jaar eerder was verwoest doordat er een politiehelikopter bovenop crashte. Daarbij kwamen drie passagiers en zeven bezoekers van de pub om het leven.

“Items uit het bezit van of gesigneerd door een lid van een koninklijke familie zijn zeer populair”, zegt een woordvoerder van online veilinghuis Catawiki tegen Glasgow Live. “Deze maand veilden wij bijvoorbeeld de oude Mercedes van de voormalige Spaanse koning Juan Carlos voor meer dan 35.000 pond (40.000 euro) en een aquarel gemaakt door de Nederlandse prinses Beatrix voor bijna 4000 pond (4500 euro).”

Op de “koninklijke” ukelele kan bij Catawiki nog tot 19 oktober geboden worden. Het hoogste bod tot nu toe is nu al boven de verwachte opbrengst van 3000 pond (3400 euro).