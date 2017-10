Prinses Aimée, de echtgenote van prins Floris, viert woensdag haar veertigste verjaardag. Aimée Söhngen werd op 18 oktober 1977 geboren in Amsterdam en ging naar het gymnasium aan het Willem de Zwijger College in Bussum. Ze studeerde daarna rechten aan de Universiteit Leiden. Van 2010 tot en met vorig jaar werkte ze op het hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag.

Aimée en Floris trouwden op 20 oktober 2005 in Naarden. Ze hebben twee dochters en een zoon: Magali (2007), Eliane (2009) en Willem Jan (2013). Het gezin woont in Wassenaar.

Aimée werd begin dit jaar één van de peetouders van prinses Zita van Isenburg, dochtertje van Sarah Prinzessin von Isenburg (35) en haar man Alexander.

Prinses Aimée en prins Floris zijn al jaren bevriend met de leden van het vorstenhuis Isenburg, dat in Birstein in de buurt van Frankfurt sinds 1517 zijn stamslot heeft. Floris en Aimée waren met andere leden van de Nederlandse koninklijke familie, onder wie ook Pieter van Vollenhoven, in juli 2014 bij het huwelijk van Sarah met Alexander Prinz von Isenburg.

Prinses Aimée en prins Floris waren ook dit jaar van de partij bij de viering van Koningsdag. Ook woonden zij in de Koninklijke Stallen in Den Haag het feest voor de 50e verjaardag van koning Willem-Alexander bij.