De klok van de kerk Riddarholm in de oude stad van Stockholm wordt volgende week donderdag een uur lang geluid ter ere van de Thaise koning Bhumibol. Die wordt die dag in Bangkok gecremeerd, ruim een jaar na zijn overlijden.

Met het luiden van de klok volgt de kerk een oude traditie, verbonden aan de hoogste ridderorde van Zweden, de Orde van de Serafijnen. Koning Bhumibol kreeg die onderscheiding bij zijn kroning in 1950. Sinds die tijd hing zijn wapenschild in het Koninklijk Paleis in Stockholm, om na zijn sterven verplaatst te worden naar Riddarholm.

Dat was tot 1950 de grafkerk van het Zweedse koningshuis en is de plek waar de wapenschilden hangen van de overleden leden van de ridderorde. Zo is er ook het wapenschild te vinden van de in 2004 overleden koningin Juliana. Naast de verplaatsing van het wapenschild is het ook gebruik de klok tussen 12 en 13 uur te luiden op de dag van de uitvaart, of in dit geval, de crematie.