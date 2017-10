Koningin Elizabeth zag donderdag tientallen paarden met ruiters in gala-uniform aan zich voorbijtrekken. De koningin inspecteerde in Hyde Park in Londen de King’s Troop Royal Horse Artillery ter gelegenheid van het zeventigjarig jubileum van het erekorps.

De King’s Troop Royal Horse Artillery speelt een rol bij belangrijke koninklijke en staatsevenementen. Zo komen de militairen van het korps in actie tijdens de ontvangst van gasten voor een staatsbezoek en begeleiden ze de koninklijke koets op de dag van de opening van het Britse parlement.