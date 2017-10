LONDEN – Prins Harry heeft zijn vriendin Meghan Markle meegenomen naar Buckingham Palace. Daar heeft hij haar officieel voorgesteld aan zijn oma, koningin Elizabeth, melden Britse media.

Harry (33) en Markle (36) zijn inmiddels anderhalf jaar samen. De actrice, bekend van hitserie Suits, ontmoette wel eerder al Harry’s vader, prins Charles. Volgens Britse royalty-experts is de ontmoeting met Elizabeth een grote stap voor het koppel; dit zou mogelijk de laatste hobbel zijn voor een officiële verloving van het stel.

De prins en zijn geliefde bleven ruim een uur bij Elizabeth om thee te drinken. Volgens bronnen was het bewust een informele bijeenkomst. Prins Philip, de man van Elizabeth, was niet bij de bijeenkomst aanwezig. Hij kampt met een zwakke gezondheid en treedt niet meer op in het openbaar.