Het Hongaars Nationaal Museum in Boedapest heeft een tijdelijke tentoonstelling gewijd aan de ‘witte roos van Hongarije’, koningin Geraldine van Albanië. De expositie die donderdag voor het publiek opengaat, is tot en met 7 januari in het ‘Magyar Nemzeti Múzeum’ te zien. Geraldine’s kleinzoon kroonprins Leka II was woensdagavond aanwezig bij de vernissage.

Het museum was om twee redenen geïnteresseerd in de persoon van de als gravin Geraldine Apponyi (1915-2002) in Hongarije geboren eerste en enige koningin van Albanië. De tentoonstelling besteedt in eerste instantie veel aandacht aan haar sprookjeshuwelijk in 1938 met de zelfbenoemde koning Zog I.

Amper een jaar na de bruiloft werd er een troonopvolger geboren, maar vanuit het kraambed moest Geraldine in ballingschap vanwege de Italiaanse invasie en bezetting van Albanië. Pas aan het einde van haar leven, na de val van het communistische bewind dat na de Tweede Wereldoorlog de macht had overgenomen, kon ze terugkeren. Geraldine werd na haar overlijden ook in Albanië begraven.

Eigen archieven

Maar het nationaal museum dook ook in de eigen archieven omdat Geraldine voor haar huwelijk enige tijd in het museum heeft gewerkt, bij de verkoop van ansichtkaarten en het rondleiden van bezoekers aldus de toelichting op de expositie. In mediaberichten uit de jaren dertig werd haar een tien keer zo hoog salaris toegedicht als ze in werkelijkheid kreeg, zo stelde onderzoek vast.

Kleinzoon kroonprins Leka II toonde zich verguld dat Hongarije, in samenwerking met de Albanese ambassade, dit eerbetoon heeft georganiseerd voor de als ‘witte roos van Hongarije’ bekend staande koningin.