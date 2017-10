OSLO – De Noorse prinses Ingrid Alexandra (13) heeft donderdagmiddag onder toeziend oog van haar moeder kroonprinses Mette-Marit en oma koningin Sonja twee beelden onthuld in de naar haar vernoemde Ingrid Alexandra-beeldentuin in het Slottspark bij het koninklijk paleis in Oslo.

De beelden zijn gemaakt door professionele kunstenaars aan de hand van bekroonde tekeningen van twee scholieren die deelnamen aan een wedstrijd in Trøndelag. Het eerste beeld was naar een idee van vijfdeklasser Evald Møller Johanssen en heet ‘Gezichtloze man’ en het tweede beeld ‘Roggbif’ was van zesdeklassers Emilie Forsmo Bratberg en Kaisa Øksdahl. De winnaars waren ook uitgenodigd om bij de onthulling van ‘hun’ kunstwerken aanwezig te zijn.

”Het park wordt door veel jongeren gebruikt en daarom hebben we al heel lang beelden willen hebben van en voor jongeren”, aldus kroonprinses Mette-Marit. ”Het is een groot succes. De beelden krijgen veel aandacht.”

De beeldentuin is vorig jaar geopend ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van het Noorse koningspaar. Toen zijn ook de eerste beelden – ‘Konijn in problemen’ en ‘Geometrische vos’, eveneens naar ontwerpen van jongeren – onthuld, door de jubilerende koning Harald zelf.