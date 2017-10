Rond de toren van het speciaal gebouwde koninklijke crematorium in Bangkok zijn donderdag de resterende steigers weggehaald. Een dag eerder had koning Vajiralongkorn symbolisch de witte koninklijke parasol geplaatst waarmee de bouw van het crematorium voor zijn vader werd afgerond.

De bouw heeft tien maanden in beslag genomen. Voor de crematieplechtigheden, die volgende week over vijf dagen verspreid plaatsvinden, is 76 miljoen euro uitgetrokken (drie miljard baht). Thaise media moeten ondertussen niet te veel vragen stellen over de voorbereidingen en de veiligheidsmaatregelen.

Dat zei de vice-voorzitter van de militaire junta, generaal Prawit Wongsuwan, bij de aankondiging dat zaterdag een generale repetitie wordt gehouden voor de uitvaart van de vorig jaar overleden koning. De junta had eerder gemeld een complot te hebben ontdekt waarbij politieke activisten plannen maakten om de crematieplechtigheden te verstoren.

Wat de aanwijzingen daarvoor waren en welke de bewijzen de militaire machthebbers hadden, werd niet gemeld en nieuwsgierige media konden er beter maar niet meer naar vragen aldus de generaal. ,,Maak u geen zorgen, we zijn er klaar voor. Ik verzoek de media niet te veel vragen te stellen in deze periode.”