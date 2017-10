WELLINGTON – Koningin Elizabeth krijgt binnenkort bezoek van de zeventiende Nieuw-Zeelandse premier uit haar regeerperiode: Jacinda Ardern. De 37-jarige aanvoerder van Labour is tevens de jongste Nieuw-Zeelandse premier in de voorbije 150 jaar en de derde vrouw. Ardern, die de monarchie wil afschaffen, gaat een coalitie vormen met New Zealand First en krijgt in het parlement ook steun van de Groenen, werd donderdag bekend.

Het is gebruikelijk dat een nieuwe premier een afspraak maakt voor een audiëntie bij de koningin. Die is behalve koningin van het Verenigd Koninkrijk ook staatshoofd van onder andere Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Zo’n ontvangst is niet veel meer dan een kennismakingsgesprek. Voor de dagelijkse besognes kunnen de premiers terecht bij de gouverneur-generaal die namens Elizabeth in de verschillende hoofdsteden is aangesteld.

De nieuwe Nieuw-Zeelandse premier is er overigens voorstander van dat dit snel verandert. Ardern wil een debat over de toekomst van de monarchie. ,,Ik ben een republikein, maar niet iedereen in Nieuw-Zeeland denkt daar zo over. Het is ook niet zo zeer mijn gedachten over de monarchie die mijn handelen bepalen, maar mijn visie op de plaats van Nieuw-Zeeland in de wereld en onze toekomst. Dat leidt mijn streven naar een verandering”, aldus Ardern.