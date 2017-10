Prins Laurent is jarig. De jongere broer van de Belgische koning Filip blaast 54 kaarsjes uit.

Het is de vraag of er veel familieleden naar het verjaardagsfeestje van de prins komen. Het zelfverklaarde zwarte schaap van de koninklijke familie ligt geregeld, binnen en buiten de paleismuren, onder vuur.

Laurent, die geen enkele vast omschreven taak heeft, onderneemt op eigen houtje activiteiten waarvoor hij geen toestemming heeft. Zo woonde hij eind juli een receptie bij voor de negentigste verjaardag van het Chinese Rode Leger. Ook een ontmoeting met de premier van Sri Lanka en jaren terug een reis naar oud-kolonie Congo schoten in het verkeerde keelgat. Dat laatste leidde toen tot straf en schorsing door vader koning Albert II, de ontmoeting met de premier van Sri Lanka leverde een ‘laatste waarschuwing’ op, die blijkens het China-incident in de wind is geslagen.

Ook de politieke leiders van het land zitten met de prins in hun maag. Achtereenvolgende premiers hebben de jongere broer van koning Filip op het matje geroepen, meestal met slechts tijdelijk resultaat. Premier Charles Michel is de volgende in een lange rij die dreigt maatregelen te nemen tegen Laurent, terwijl in het parlement andermaal stemmen opgaan om hem zijn uitkering van de staat af te nemen of te korten op deze jaarlijkse toelage.