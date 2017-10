BOGOTA – De regering van Colombia moet een in 1892 aan de koningin-regentes van Spanje gegeven goudschat terugeisen. Dat heeft het Grondwettelijk Hof van Colombia na een jaar van beraadslagingen bepaald, zo meldt de Spaanse krant El País vrijdag.

De toenmalige president Carlos Holguín had de uit 122 unieke stukken bestaande kunstschat nooit mogen schenken, aldus het Hof. Aan het ministerie van Buitenlandse Zaken de taak het Colombiaanse erfgoed terug te halen uit Madrid, waar het een ereplaats heeft in het Museum van de Amerika’s.

De schat is afkomstig uit de Quimbaya-cultuur, die wereldberoemd is geworden door de prachtige, gedetailleerde en kunstzinnige bewerking van goud en het maken van gouden sieraden. Met overheidsgeld had president Carlos Holguín de gouden voorwerpen aangekocht en vervolgens uitgeleend voor een expositie in Spanje.

Bemiddeling

Uit dankbaarheid voor bemiddeling van koningin-regentes Maria Cristina, de betovergrootmoeder van de huidige koning Felipe en regerend voor haar minderjarige zoon koning Alfonso XIII, bij een grensconflict tussen Venezuela en Colombia, schonk de president de goudschat vervolgens aan haar.

“Illegaal”, aldus advocaat Felipe Rincón die de zaak uiteindelijk voor het Grondwettelijk Hof bracht. “Geheel volgens de toen geldende regels”, aldus onder-minister voor Buitenlandse Zaken, Patti Londoño Jaramill, vorig jaar. Ze verwachtte dan ook niet dat Spanje tot teruggave bereid zou zijn. Maar het Hof vindt wel dat Colombia het moet proberen.