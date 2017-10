OVIEDO – Koning Felipe heeft zich weer in het openbaar uitgelaten over de kwestie rond de mogelijke onafhankelijkheid van de autonome regio Catalonië. Tijdens de plechtigheden rond de uitreiking van de Prinses van Asturiëprijzen in Oviedo haalde de koning de kwestie aan in zijn toespraak.

“Catalonië is en blijft een belangrijk deel van Spanje”, aldus de koning, die niets moet hebben van de onafhankelijkheidswens van Catalonië. “Spanje krijgt een onaanvaardbare aanval op zijn nationaal grondgebied te verwerken, maar zal deze op democratische wijze weten te weerstaan”, vervolgde hij.

Koning Felipe had zich al eerder in harde bewoordingen uitgelaten over de kwestie en de daardoor ontstane crisis in Spanje. Dit kwam hem op stevige kritiek te staan, zowel vanuit Catalonië als van de linkse oppositie.