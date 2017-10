OVIEDO – Koning Felipe van Spanje en zijn vrouw koningin Letizia hebben vrijdagochtend de voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani ontvangen. De vorst ontving de Italiaanse politicus in Oviedo, waar hij vrijdagavond de uitreiking van de Prinses van Asturiëprijzen bijwoont.

Het bezoek van Tajani komt op een spannend moment voor Spanje. Donderdag dreigde de Spaanse regering de autonome regio Catalonië weer onder centraal bestuur te stellen. Madrid reageerde daarmee op een brief van de Catalaanse regiopresident Carles Puigdemont, waarin hij zei de onafhankelijkheid van zijn regio uit te roepen als de centrale regering geen dialoog aangaat.

Tajani sprak zich op de vooravond van zijn bezoek aan Felipe al uit over de Catalaanse kwestie. Roepen de Catalanen de onafhankelijkheid uit, dan kunnen ze volgens hem op weinig enthousiasme vanuit de Europese Unie rekenen. “Niemand in Europa kan de onafhankelijkheid accepteren. Niemand zal de Catalaanse regering in deze zaak steunen”, liet hij donderdag in een radio-interview weten.

Harmonie

Via Twitter liet de Europarlementsvoorzitter weten “dicht bij de Spanjaarden de staan”. “We vieren de harmonie die voor vooruitgang in Spanje en Europa heeft gezorgd”, tweette hij bij een foto van zijn ontmoeting met Felipe.

De koning is vrijdagavond een van de belangrijkste aanwezigen bij uitreiking van de Prinses van Asturiëprijzen. Felipe werd als prins van Asturië op twaalfjarige leeftijd erepresident van de stichting achter prijzen, die onder meer sport, wetenschap, literatuur en internationale samenwerking bevorderen. Na de troonsbestijging van Felipe in 2014 werd zijn dochter, infante Leonor, voorzitter van de Prinses van Asturiëstichting.