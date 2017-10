Keizerin Michiko voelt ‘enorme dankbaarheid’ jegens degenen die het mogelijk hebben gemaakt dat haar man keizer Akihito afstand kan doen van de troon. In juni heeft het parlement een wet aangenomen die dat toestaat. “Dit betekent dat Zijne Majesteit de kans heeft nog tijd in rust en kalmte door te brengen nadat hij zichzelf zoveel jaren heeft toegewijd aan zijn taak als keizer en symbool van de staat,” aldus Michiko, die daarover ‘enorm opgelucht’ was.

De keizerin schreef dit in antwoord op vragen die Japanse media konden indienen ter gelegenheid van haar 83ste verjaardag, vrijdag. De Keizerlijke Hofhouding maakte een selectie uit de vragen en bereidde ook de antwoorden voor, die de media vlak voor de verjaardag kregen.

Volgens keizerin Michiko zijn de reizen die ze nu nog met de keizer maakt door Japan ‘zeer emotioneel’, in het besef dat veel plaatsen voor de laatste keer worden bezocht. “De schoonheid van elke plaats maakte nog meer indruk dan anders”, schreef de keizerin. De reis die ze eerder dit jaar maakte naar Vietnam, noemde ze ‘onvergetelijk’.

Michiko was blij dat ICAN, de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen. “Het is veelbetekenend, dat mede door de jarenlange inspanningen van de atoombomoverlevenden in Hiroshima en Nagasaki de wereld nu eindelijk aandacht geeft aan de onmenselijkheid van atoomwapens en de gruwelijke gevolgen van hun gebruik.”