BANGKOK – De Spaanse koningin Sofia is volgende week donderdag in Bangkok aanwezig bij de crematieplechtigheid voor koning Bhumibol. Sofia treft op het koninklijk veld Sanam Luang, waar een heel tijdelijk gebouwencomplex en crematorium is neergezet, ook de koninginnen Máxima, Mathilde en Silvia en de koningsparen van Bhutan, Lesotho en Tonga.

Luxemburg vaardigt erfgroothertog Guillaume af naar Thailand, terwijl de Britse koningin Elizabeth haar zoon prins Andrew, hertog van York, heeft gevraagd om haar te vertegenwoordigen. Canada en Australië zijn beide aanwezig met hun gouverneur-generaal en Maleisië stuurt sultan Nazrin Shah van Perak, die tevens onderkoning is, naar het buurland.

De keizer van Japan, die eerder dit jaar samen met keizerin Michiko naar de troonzaal van het Grand Palace kwam om persoonlijk eer te betuigen aan de Thaise koning, wordt bij de crematieplechtigheid vertegenwoordigd door zijn zoon prins Akishino en diens vrouw prinses Kiko.

Andere aanwezigen zijn de presidenten van Singapore, Myanmar en Laos, de vicepresident van Vietnam en de premiers van Cambodja en Swaziland.