Prins William is aanwezig bij de uitreiking van de Pride of Britain Awards in het Grosvenor House in Londen. Dat maakte Kensington Palace vrijdag bekend via Twitter. Tijdens de ceremonie op 30 oktober worden bijzondere Britten in het zonnetje gezet.

De Hertog van Cambridge zal de Emergency Services Award en twee Special Recognition Awards overhandigen en een aantal winnaars van dit jaar ontmoeten. Daarmee treedt hij in de voetsporen van zijn vader, prins Charles, die sinds 2001 elk jaar acte de présence gaf en de onderscheiding voor bijzondere jongeren in het leven riep.

De Pride of Britain Awards worden georganiseerd door de krant Daily Mirror. De prijzen worden uitgereikt aan Britten die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de Britse maatschappij. Met de onderscheiding wil de organisatie ‘de prestaties vieren van buitengewone en noemenswaardige mensen die onze wereld tot een betere plek maken’. De prijzen worden uitgereikt sinds 1999 en sindsdien hebben al veel bekende royals, ministers en politici zich aan de awardshow verbonden.