DEN HAAG – Koning Willem-Alexander beëdigt donderdag voor het eerst in zijn koningschap een nieuw kabinet. Het derde kabinet van Mark Rutte staat donderdag op het bordes van Paleis Noordeinde in Den Haag. Voorheen werden de bewindslieden door koningin Beatrix beëdigd in Huis Ten Bosch, maar dat wordt momenteel grondig verbouwd.

Koning Willem-Alexander beëdigt de nieuwe ministers daarom in zijn werkpaleis. Aansluitend is de fotosessie op het bordes van Noordeinde en dus niet op de trappen van het toekomstige woonpaleis van het koningspaar in het Haagse Bos. Met de bordesscène wordt de langste formatie ooit afgesloten.

De Grondwet bepaalt dat de koning ministers en staatssecretarissen benoemt en ontslaat. Dat is de formele rol van het staatshoofd in de formatie. Overigens liet de koning zich tijdens zijn zomer- en ook tijdens deze herfstvakantie uitgebreid op de hoogte houden van de kabinetsformatie. Dat gebeurt per telefoon, e-mail en op ‘andere manieren’, zei de vorst eerder dit jaar.

Koning Máxima is donderdag in Bangkok bij de crematie van de vorig jaar overleden koning Bhumibol van Thailand. Anders dan op Prinsjesdag, staatsbezoeken en nationale herdenkingen is voor de koningin geen rol weggelegd bij het installeren van een nieuw kabinet.