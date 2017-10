LONDEN – Het privéleven van Dennis Verbaas is sinds zijn huwelijk met prinses Aminah uit Johor niet langer geheel privé. Dat moest de Lissenaar zaterdag ervaren toen foto’s van zijn reis met de prinses naar Londen op sociale media verschenen.

Bij de lunch in restaurant The Ivy Chelsea Garden aan King’s Road in Londen maakte Aminah’s goede vriendin Magie Abang Saufi, redacteur van het blad Prestige en zus van de bekende Maleisische mode-ontwerpster Tom Abang Saufi, foto’s. ‘Herenigd met het jong gehuwde paar’, schreef ze erbij op Instagram.

Het was ‘on-Brits’ mooi weer dus het gezelschap kon in de tuin van het restaurant zitten, zo blijkt uit andere foto’s. Dennis, in de Maleisische deelstaat Johor waar zijn schoonvader de sultan is tegenwoordig bekend als Dennis Muhammad Abdullah, ging casual gekleed in een donkere sweater met overhemd eronder en ook prinses Aminah hield het simpel, met een coltrui.