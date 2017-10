AMSTERDAM – Koning Willem-Alexander laat donderdag nog meer dan zijn moeder Beatrix zien wat er bij de beëdiging van een nieuwe ploeg ministers komt kijken. Voor het eest komt ook het tekenen van de Koninklijke Besluiten door koning en premier Mark Rutte in beeld. Met het zetten van de handtekeningen worden de nieuwe bewindspersonen benoemd.

De ceremonie wordt donderdag live op radio en televisie uitgezonden en is ook via een livestream op internet te volgen. In 2012 bij de beëdiging van het kabinet-Rutte II was het voor het eerst dat er camera’s werden toegelaten bij het slotstuk van de kabinetsformatie. Tot dan toe gebeurde het afleggen van de eed achter gesloten deuren.

De vorige beëdiging werd nog dunnetjes overgedaan, omdat de NOS de beelden niet direct had kunnen uitzenden. Toenmalig koningin Beatrix was niet blij met de herhaling. ,,Gaan we het opnieuw doen? Echt? Niet toch. Dan wordt het een toneelstukje”, was haar reactie destijds.

Het is nog niet bekend hoe laat de beëdiging van het kabinet-Rutte III donderdag is. De NOS kondigde zaterdag aan dat de gebeurtenis dit jaar completer dan ooit te volgen is.