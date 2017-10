BANGKOK – De Thaise prinses Sirindhorn heeft zaterdag scherp toezicht gehouden op een goed verloop van de generale repetitie van de drie processies die volgende week plaatsvinden in het kader van de crematie van haar vorig jaar oktober overleden vader koning Bhumibol.

Het was al de tweede keer dat Sirindhorn zich bij de voorbereidingen voor de plechtigheden liet zien. Afgelopen zondag liep ze ook achter de optocht aan, om onder meer vast te stellen dat militairen die achteraan liepen de drum niet goed konden horen en daarom moeite hadden om in de pas te blijven. De prinses deed het kabinet de suggestie de muziek aan te passen en kwam zaterdag kijken of haar advies werd opgevolgd en resultaat had.

Om er zeker van te zijn dat de repetitie vlekkeloos verliep, kwam de Thaise juntaleider en premier Prayut Chan-o-cha ook naar het Grand Palace en het naastgelegen veld Sanam Luang, waar het afgelopen maanden een heel gebouwencomplex is neergezet rond een tijdelijk crematorium voor de vereerde koning.

Er zijn komende week verschillende processies. Op de dag van de crematie – 26 oktober – wordt het stoffelijk overschot op een immense draagbaar van de troonzaal in het paleis naar het crematorium overgebracht. Een dag later wordt de as teruggebracht naar het paleis en op 29 oktober wordt de over twee urnen verdeelde as naar twee verschillende tempels gebracht. In totaal zijn 5600 militairen en dragers bij de processies betrokken.