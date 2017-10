KOPENHAGEN – Kroonprinses Mary van Denemarken moet om veiligheidsredenen een reis naar Senegal annuleren. Dit meldt het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Deense kroonprinses zou maandag met minister Ulla Tørnæs van Ontwikkelingssamenwerking afreizen naar Senegal om te strijden tegen kindhuwelijken en ongewenste zwangerschappen. Het veiligheidsrisico is echter te groot, staat in een persverklaring van het ministerie.

Kroonprinses Mary maakte eerder reizen naar Senegal; in november 2015 was ze er nog. Komende week zou Mary in het West-Afrikaanse land een internationale bijeenkomst over kindhuwelijken bijwonen. Dat vindt Mary hoognodig, want elke 7 seconden trouwt een meisje jonger dan vijftien jaar. In Senegal is 32 procent van alle meisjes getrouwd voordat ze achttien zijn.

Minister Tørnæs noemt het zeer vervelend dat zij en Mary de conferentie niet bij kunnen wonen. ”Meisjes en vrouwen overal in de wereld hebben het recht om te beslissen over hun eigen leven en hun eigen lichaam. Dat is voor mij de belangrijkste reden om de kindhuwelijken af te schaffen”, reageert de minister van Ontwikkelingssamenwerking.

Door kindhuwelijken een halt toe te roepen krijgen meiden betere kansen hun opleiding te voltooien en te werken. Ook vermindert dit kraamsterfte. ”De inspanning voor meisjesrechten begint of eindigt natuurlijk niet met een enkele vergadering. Daarom zal Denemarken de komende jaren de strijd tegen kindhuwelijken de komende jaren blijven voortzetten, totdat concrete resultaten tot in het laatste dorp zijn geboekt.”