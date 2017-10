DAKAR – Prinses Mabel is zondagavond aangekomen in Dakar, de hoofdstad van Senegal. Daar woont ze als oprichter en directeur van de koepelorganisatie ‘Girls Not Brides’ een belangrijke internationale conferentie bij over het tegengaan van kindhuwelijken.

Dat meisjes op heel jonge leeftijd gedwongen worden om te trouwen komt in West- en Centraal-Afrika nog heel veel voor. ECOWAS, de economische organisatie van de West-Afrikaanse staten, bepleit nu een gezamenlijke aanpak omdat de praktijk niet alleen slecht is voor de gezondheid en ontwikkeling van meisjes, maar ook heel schadelijk voor de economie zoals een onderzoek van de Wereldbank deze zomer aantoonde.

De bijeenkomst in Dakar zou ook worden bijgewoond door de Deense kroonprinses Mary, maar het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken liet zondag weten dat het veiligheidsrisico te groot was om haar samen met minister Ulla Tørnæs van Ontwikkelingssamenwerking te laten gaan. ‘Heel vervelend’, aldus de bewindsvrouw.