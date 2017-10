BOEKAREST – De gezondheid van de Roemeense koning Mihai is broos, maar hij is goed gestemd. Dat heeft het Roemeense koningshuis zondag bekendgemaakt. De in 1947 door het communistisch bewind verjaagde koning viert woensdag zijn 96ste verjaardag. Hij lijdt aan leukemie en wordt verzorgd in zijn huis in Zwitserland.

‘De koning staat onder voortdurend medisch toezicht en wordt verzorgd door een toegewijd team van medewerkers en verplegers’, aldus de mededeling. Prinses Maria, één van de dochters van Mihai, is deze dagen in verband met de verjaardag bij haar vader. Ze keert wel op tijd terug naar Boekarest om woensdagavond het feestconcert ter zijner ere bij te wonen in het Atheneum.

Eerder die dag reikt kroonprinses Margarita, die vanwege de ouderdom en ziekte van Mihai het koningshuis leidt, in het Koninklijk Paleis namens hem veertien onderscheidingen uit aan Roemenen en een aantal buitenlanders. Margarita en haar man prins Radu zijn ’s avonds ook het bij liefdadigheidsconcert dat dit jaar zijn tiende editie beleeft.

Koningin Ana

Mihai heeft zijn koningschap nooit opgegeven en wordt ook door president Klaus Ioannis als koning aangeduid. Mihai verloor vorig jaar zijn echtgenote, koningin Ana, met wie hij volgend jaar zeventig jaar getrouwd zou zijn geweest. Mihai en Ana ontmoetten elkaar in november 1947 op de bruiloft van prinses (nu koningin) Elizabeth en prins Philip.

Het Roemeense bewind verwachtte dat de toen nog regerende koning zo verstandig zou zijn om eieren voor zijn geld te kiezen en na het Britse koninklijk huwelijk niet naar Boekarest terug te keren. Toen hij dat toch deed, werd hij een maand later onder dreiging met een massaslachting gedwongen te vertrekken en over de grens gezet.