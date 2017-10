LONDEN – Koningin Elizabeth heeft maandag in het West India Dock in Londen een bezoek gebracht aan de HMS Sutherland en zijn bemanning. Het bezoek was in het kader van de viering van het twintigjarig jubileum van het fregat.

De koningin kreeg een rondleiding over het schip, dat zijn thuishaven heeft in Devonport. Aansluitend ontmoette ze tijdens een receptie bemanningsleden en hun familie en voormalige commandanten van het fregat.

De HMS Sutherland wordt geregeld ingezet om marineschepen van andere landen te escorteren als deze door het Kanaal varen. Het is het derde schip van de Royal Navy dat deze naam draagt. De eerste HMS Sutherland ging in 1741 te water.